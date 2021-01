Marcella Blass

Do 33Giga



14/01/2021 | 10:18



A Netflix tem uma funcionalidade especial para ajudar os usuários a não se esquecerem do lançamento de seus filmes e séries favoritos. Com a função ativada, o serviço de streaming envia uma notificação via aplicativo assim que os títulos estiverem disponíveis para assistir. A seguir, o 33Giga te ensina a ativar esse lembrete.

1 – Na página inicial do aplicativo, entre vá até a seção Em Breve.

2 – Quando encontrar uma produção da qual deseja ativar um lembrete sobre o lançamento, toque no botão Receber aviso (ao lado do título).

Passo 1 Passo 1 × Passo 2 Passo 2 ×