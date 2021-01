China relata primeira morte de Covid-19 em oito meses

14/01/2021 | 10:07



A nova onda de casos de coronavírus na China piora, à medida que as autoridades tentam conter as infecções antes dos feriados do Ano Novo Lunar, no próximo mês, que costumam concentrar alta quantidade de viagens no país. As autoridades de saúde chinesas relataram 124 casos sintomáticos transmitidos localmente nesta quarta-feira, 13, sendo 81 na província de Hebei e 43 na província de Heilongjiang. Além disso, segundo a mídia estatal chinesa, uma morte foi relatada em Hebei, sendo o primeiro óbito por coronavírus na China desde maio de 2020. Nas cidades de Langfang, Shijiazhuang e Xingtai, em Hebei, as autoridades reintroduziram os bloqueios e estão realizando campanhas de testes em massa para conter o surto de rápido desenvolvimento, no qual centenas de infecções foram relatadas desde o início de janeiro.