Débora Nascimento estaria vivendo romance com ex de Bruna Marquezine,

Débora Nascimento e o modelo Marlon Teixeira estariam vivendo um romance! As informações são do jornal Extra, que divulgou que os dois passaram juntos o Réveillon no litoral do Piauí, onde ambos compartilharam fotos no Instagram.

Uma fonte da publicação disse ter presenciado a troca de carinhos entre o novo casal na Praia de Barra Grande, uma das mais famosas do local.

A atriz está solteira desde o término do relacionamento com o médico Luis Perez, em agosto do ano passado. Já Marlon terminou em fevereiro, do mesmo ano, o casamento com a cantora australiana Cheyenne Tozzi, mãe de sua filha Dahlia.

O modelo, que foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo em 2020, tem uma carreira de sucesso e também já virou algo das manchetes após viver um romance com Bruna Marquezine.

Antes de ir para o Piauí, Débora já havia passado temporada com as amigas em Caraíva, na Bahia, e depois seguiu para o Piauí. Ela não estava acompanhada da filha, Bella, que ficou com o pai, o ator José Loreto, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a atriz já mostrou que voltou à cidade carioca.