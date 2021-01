Neymar dança hit Bruninha após fazer gol em título do PSG e empolga fãs de Brumar

14/01/2021 | 09:10



Brumar está de volta? O fãs do ex-casal formado por Bruna Marquezine e Neymar ficaram empolgados nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro. Isso porque o jogador dançou a música Bruninha, de Kevinho e Tierry, depois de fazer um gol e os fãs entenderam a dança como uma possível homenagem à ex-namorada.

A atitude acontece após a polêmica de que Neymar teria desarquivado as fotos com Bruna Marquezine em seu Instagram. O jogador já desmentiu o fato, no entanto, o assunto movimentou as redes sociais ao longo da semana, dando esperança para quem ainda torce pelo ex-casal!

Bruna e Neymar oficializaram o namoro em 2013, mas a relação passou por idas e vindas. Em 2018, Bruna afirmou que, por decisão de Neymar, o relacionamento havia chegado ao fim.