Silvio Santos dá adeus aos fios brancos e repagina o visual em visita ao Jassa

14/01/2021 | 09:10



Olha só quem apareceu! Silvio Santos esteve na tarde da última quarta-feira, dia 13, no salão do amigo Jassa, em São Paulo. O apresentador, que completou 90 anos de idade em dezembro, apareceu com os fios brancos e surpreendeu ao mudar de visual.

É o patrão! Nesta quarta (13), Silvio foi ao salão do Jassa cortar o cabelo pela primeira vez desde o início da pandemia e aproveitou para rever seu amigo de longa data, seguindo todas as orientações da OMS. Quem aí também estava com saudade do apresentador?, dizia a mensagem publicada no Instagram do Programa do Silvio Santos.

Estiloso, Silvio apostou em um conjunto de calça e camisa da mesma cor. O patrão, claro, estava de máscara, que também combinou com o look!

A aparição de Silvio acontece em meio às especulações de que ele está prestes a retornar ao SBT. Por enquanto, não há qualquer confirmação de que isso irá acontecer. Ele segue afastado das funções de apresentador desde o início da pandemia, em março de 2020.

Nas redes sociais, Jassa também compartilhou fotos ao lado do amigo e detalhes da transformação.