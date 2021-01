Medicamentos para hospitais sobem 1,37% em dezembro, revela Fipe

14/01/2021 | 07:52



Após quatro meses seguidos em queda, os preços de medicamentos para hospitais subiram 1,37% em dezembro, conforme índice monitorado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Em 2020, o Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais (IPM-H) acumulou alta de 14,36%, sendo que no período da pandemia - de fevereiro a dezembro - houve inflação de 12,15% desses produtos.

A Fipe elabora o indicador junto com a Bionexo, tendo como base as transações entre fornecedores e hospitais. Antes de dezembro, o índice mostrou variações negativas em outubro (-0,11%), agosto (-1,82%), setembro (-2,48%) e novembro (-0,65%).

O resultado do mês passado foi puxado por remédios de aparelho digestivo e metabolismo (+13,77%), sistema nervoso (+5,22%), sistema musculesquelético (+3,09%) e aparelho cardiovascular (+1,42%). Estão incluídos nesses grupos medicamentos receitados em casos graves de covid-19, como anestésicos e analgésicos.

No ano de 2020, os medicamentos subiram mais do que a alta de 4,52% medida pelo índice oficial de inflação, o IPCA, porém ficaram abaixo da inflação registrada pelo IGP-M (23,14%).

O comportamento do índice durante a pandemia, conforme a Fipe, pode ser atribuído, entre outros motivos, ao choque de demanda das unidades de saúde, desabastecimento do mercado doméstico e a elevação tanto do dólar quanto do preço de insumos.