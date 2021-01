À espera de Harden, Nets batem os Knicks no clássico de Nova York; Lakers vencem

14/01/2021 | 07:44



O Brooklyn Nets tem agora um trio poderoso em seu elenco formado por Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden. À espera do armador contratado junto ao Houston Rockets na noite de quarta-feira e ainda sem Irving, machucado, coube a Durant a missão de guiar o time à vitória como visitante sobre o New York Knicks por 116 a 109, no clássico de Nova York disputado no ginásio Madison Square Garden.

Além de Irving e Harden, os Nets atuaram já sem Caris LeVert e Jarrett Allen, envolvidos na negociação. Durante assumiu o protagonismo e se destacou com 26 pontos e seis assistências na partida. Outros seis jogadores tiveram dois dígitos na pontuação, mas vale destacar Joe Harris com 15 pontos e o armador Bruce Brown com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 15 pontos e 14 rebotes.

Pelo lado dos Knicks, o ala-pivô Julius Randle deixou a quadra com 30 pontos, sete rebotes e cinco assistências. RJ Barrett e Immanuel Quickley também se destacaram. O primeiro anotou 20 pontos, enquanto que o segundo veio do banco de reservas para marcar 19.

Com a vitória, o Brooklyn Nets ocupa agora a quinta posição na Conferência Leste com 7 vitórias e 6 derrotas. Já o New York Knicks é o nono colocado, com 5 triunfos em 12 partidas disputadas.

Agora com seu trio poderoso no elenco, os Nets tentarão fazer frente ao Los Angeles Lakers, atual campeão, de LeBron James e Anthony Davis. Na rodada de quarta-feira, a franquia da Califórnia obteve uma tranquila vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 128 a 99, mesmo jogando como visitante, e pode dar um descanso maior a sua dupla de astros, que ficaram menos de 28 minutos em quadra.

Mesmo assim, os dois comandaram os Lakers. Davis, por exemplo, encerrou o primeiro quarto com 12 pontos e encerrou a partida com 18, além de agarrar sete rebotes. LeBron foi o cestinha com 26 pontos, além de outros sete rebotes e seis assistências. O armador alemão Dennis Schroder fez valer a lei do ex e teve importante participação ao alcançar 14 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Melhor campanha da Conferência Oeste e toda a NBA, os Lakers chegaram à 10.ª vitória em 13 jogos. E conseguiram atingir o melhor início da franquia como visitante em uma temporada regular - são sete triunfos em sete partidas.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 93 x 104 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 101 x 110 Milwaukee Bucks

New York Knicks 109 x 116 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 107 x 118 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 99 x 128 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 111 x 106 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 126 x 132 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Indiana Pacers