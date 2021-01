Desenvolvimento de material-chave para ogiva nuclear pode afastar Irã de acordo

14/01/2021 | 07:38



O Irã deu um novo passo significativo em direção à possível produção de armas atômicas, começando a trabalhar em uma linha de montagem para fabricar um material-chave usado no núcleo das ogivas nucleares, afirma a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês) em um relatório confidencial, aumentando as apostas em Teerã de um impasse com Washington antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.

Em relatório para os Estados membros ao qual o Wall Street Journal teve acesso, o Irã afirmou à IAEA que começou a fabricar equipamentos que usará para produzir metal de urânio em uma unidade em Isfahan nos próximos meses. O Irã estaria desenvolvendo uma produção que deixa o país mais perto de cruzar a linha entre as operações com um potencial uso civil, como enriquecimento de combustível nuclear para reatores de geração de energia, e o trabalho com armas nucleares, algo que Teerã nega há muito tempo. Fonte: Dow Jones Newswires.