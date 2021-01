Lateral Dudu, ex-São Caetano, é oficializado pelo EC São Bernardo

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



13/01/2021



O EC São Bernardo oficializou a contratação do lateral-esquerdo Dudu, ex-São Caetano. Conforme o Diário havia adiantado, as partes se acertaram no fim do ano passado e, agora, após o início dos treinos, o jogador foi confirmado como primeiro contratado para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Aliás, o jovem de 22 anos é atual campeão do torneio, o qual conquistou em 2020 com a camisa do Azulão.

“Pude conquistar o acesso na temporada passada e espero repetir o feito aqui no EC São Bernardo. É uma equipe que vem crescendo e aparecendo no futebol paulista, e por isso quero ajudar nessa sequência positiva. Temos que buscar a classificação porque depois é outro campeonato”, declarou Dudu, que fez questão de exaltar o bom ambiente no clube, que pode beneficiar no dia a dia e na busca pelos objetivos. “Já deu para perceber que os atletas são muito unidos e tem diversas brincadeiras. Porém, dentro de campo o trabalho é sério, com todos buscando fazer história”, decretou.

Hoje à noite o Cachorrão realizará evento para apresentar o novo patrocinador master, que estampará a camisa alvinegra. Trata-se da PBG Power Brasil Geradores. O time terá também novo fornecedor de camisa, caso da JUP (Jaboticabal Uniformes Profissionais).