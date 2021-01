Feliz por volta dos treinos, Gionnotti projeta acesso

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 00:01



O São Bernardo FC iniciou em Atibaia os trabalhos visando o Campeonato Paulista da Série A-2, que começa em 28 de fevereiro, contra o Rio Claro, no Interior. E os jogadores não esconderam a felicidade em retomar as atividades, como o meio-campista Gionnotti, contratado pelo clube para a Copa Paulista – fez três gols na campanha semifinalista – e que segue no elenco para 2021.

“Feliz por estar de volta ao São Bernardo FC para a Série A-2. A Copa Paulista foi boa, pude ajudar muito, infelizmente não conseguimos alcançar nosso objetivo, mas creio que com a chegada do novo treinador (Ricardo Catalá) poderemos subir o time para a A-1”, disse Gionnotti, que promete dar seu máximo para que o Tigre alcance este regresso à elite estadual. “Visualizo (a Série A-2 como) competição importante para mim e para o São Bernardo FC. Farei de tudo para dar meu melhor e me empenhar ao máximo”, concluiu o jogador.