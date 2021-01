Imprecisão

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 23:59



A Prefeitura de Mauá ficou 14 dias sem divulgar os números relativos à Covid-19 no município. De 28 de dezembro até 12 de janeiro nenhum dado referente à pandemia foi tornado público pelas autoridades municipais. Quando finalmente o boletim epidemiológico apareceu, veio com imprecisões. A principal delas é a quantidade de pessoas que se recuperaram da doença. Na última publicação eram 11.547 e, agora, são 8.482.

O que teria ocasionado essa diferença de 3.065 mauaenses curados da Covid-19? A resposta precisaria vir da administração municipal. Entretanto, ao ser questionada pela equipe de reportagem deste Diário, o retorno <CF50>foi inconcluso e preocupante.

A atual gestão, que é comandada por Marcelo Oliveira, afirmou que não pode responder pelo que foi anteriormente informado pelo grupo que era comandado por Atila Jacomussi, cujo mandato se encerrou no fim do último ano. Ou seja, não conseguiu oferecer uma justificativa plausível para o desaparecimento destes indivíduos que, se são listados como recuperados, significa que um dia estiveram na relação de infectados.

O governo também se enrolou no tocante a explicar-se quanto ao hiato na comunicação sobre a pandemia. A nota enviada a este Diário fala em intenção de mostrar dados atualizados desde o primeiro dia de trabalho. Entretanto, ‘por questões internas da Secretaria da Saúde levou mais tempo’.

Em meio a tudo isso, o ex-prefeito da cidade se sentiu no direito de ir às redes sociais e postar vídeo cobrando seu sucessor e revelou ter informações de que a situação seria “alarmante” no Hospital Nardini. Só esqueceu que durante o seu governo várias foram as vezes em que os relatos, principalmente no que dizia respeito ao equipamento provisório que foi montado no Paço, vinham truncados.

Enquanto isso a população continua sem ter a real dimensão do problema. Vale lembrar que os dados servem, inclusive, para balizar as providências a serem tomadas no enfrentamento à doença. Por isso, precisam ter o máximo de exatidão.