MadeiraMadeira chega a São Caetano

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 00:07



A MadeiraMadeira, primeira empresa a se tornar um unicórnio (companhias com valor de mercado que atinge a cifra de US$ 1 bilhão sem abrir capital) brasileiro neste ano, chega ao Grande ABC. Especializada em vendas on-line, a empresa inaugura a primeira loja física fora de capitais, no Centro de São Caetano. A expectativa é trazer para o consumidor experiência mais personalizada.

Apesar de ser forte principalmente nas vendas de móveis, a empresa, que nasceu em 2009, oferece catálogo com mais de 2 milhões de produtos de decoração, cama, mesa e banho, ferramentas, eletroeletrônicos e utensílios de casa, entre outras categorias. Além da diversificação, o preço competitivo é um dos atrativos da varejista, que consegue comercializar diretamente os estoques de seus fornecedores.

A unidade de São Caetano é a sexta loja da empresa a ser inaugurada no País – a primeira foi aberta em março do ano passado em Curitiba, Paraná. A aposta é das unidades físicas no modelo de guide shop, conforme explicou a diretora comercial da MadeiraMadeira, Ana Gabardo. “O intuito é mostrar alguns ambientes da casa que possam dar uma degustação para o cliente do que são os produtos. Depois que ele circula com o consultor na loja, ele vai para o site com 2 milhões de itens. O consultor de vendas é treinado para entender essa demanda dos clientes”, contou ela, ao complementar que é possível escolher modelos e cores diferentes e ainda ter consultoria sobre a combinação dos itens.

De acordo com a diretora, a escolha por São Caetano, cidade que é berço do comércio varejista, foi pelo “potencial da cidade” e o número de consumidores que já compravam pelo e-commerce. “A Capital e o Grande ABC representam uma grande parte da nossa venda on-line e, no momento, são o nosso foco”, disse Ana.

Não foram detalhados investimentos, mas a expectativa da empresa é abrir mais quatro lojas em São Paulo ainda neste mês. O intuito é oferecer aos clientes o máximo possível de opções em relação à compra.

Na unidade de São Caetano, atualmente há cinco empregados diretos e, caso ocorra demanda por mais vagas, as contratações serão disponibilizadas pelo portal do emprego da Prefeitura (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

A MadeiraMadeira cresceu dez vezes nos últimos cinco anos e mais de 100% nos últimos 12 meses. E, recentemente, recebeu aporte de US$ 190 milhões liderado pelo conglomerado japonês SoftBank e a gestora brasileira Dynamo. “As pessoas começaram a ficar em casa (por causa da pandemia) e mais atentas a trocar um sofá que incomodava, a decoração e móveis para trabalhar em casa. O mercado teve a migração para o on-line e o segmento que a gente está se tornou prioridade na vida das pessoas”, assinalou Ana.