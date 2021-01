Mauá aumenta de R$ 60 para R$ 80 valor do vale-merenda

Da Redação



14/01/2021 | 00:01



A Prefeitura de Mauá emitiu ontem decreto aumentando de R$ 60 para R$ 80 o valor do cartão vale-merenda, benefício destinado aos estudantes da rede municipal desde a interrupção das aulas presenciais em razão da pandemia.

“O sentimento é de dever cumprido. No ano passado, na Câmara, solicitei ao prefeito à época (Atila Jacomussi-PSB) que ajudasse os estudantes durante a pandemia com auxílio do vale-merenda no valor de R$ 80. Não fui atendido e os alunos começaram a receber R$ 60. Hoje, como prefeito de Mauá, tive a oportunidade de colocar em prática o que tinha cobrado da administração anterior”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

O decreto publicado ontem também estabelece as novas diretrizes para a retomada das aulas presenciais na cidade. Mauá havia proibido o retorno das atividades nas escolas, mas mudou de postura após a reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que definiu coletivamente que as aulas na região recomecem em 18 de fevereiro na rede privada e em 1º de março nas escolas públicas.