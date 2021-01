Estado ameaça ir à Justiça por aula presencial dia 1º

Bia Moço

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021



A decisão anunciada terça-feira pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC de não iniciar as aulas presenciais gradativamente a partir do dia 1º de fevereiro, conforme decreto estadual, não agradou o secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares, que afirmou ontem que, se preciso, acionará a Justiça para que os municípios da região sigam a determinação do Estado. Os prefeitos do Grande ABC, porém, descartaram recuar da decisão de reabrir as escolas privadas no dia 18 de fevereiro e as públicas em 1º de março.

“A educação precisa ser prioridade. Quando se estabelece que a escola municipal vai fechar é preciso ter uma justificativa epidemiológica. Apenas dizer que depende da vacinação não é epidemiológico. Estamos abertos para manter o diálogo, mas, se for necessário, vamos judicializar o caso”, afirmou Rossieli, criticando ainda a forma como os prefeitos deliberaram as datas. “Qual a justificativa para começar as escolas particulares primeiro e as públicas depois? O que me parece é que não há preparação para retomada”, questionou o secretário estadual.

A decisão tomada de forma coletiva pelos prefeitos está condicionada ao cumprimento do calendário de vacinação contra a Covid, que está prevista para começar no dia 25. Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, disse que as datas de reabertura das escolas podem sofrer alterações caso a vacinação seja postergada.

Durante a coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, lembrou que ontem houve reunião para discutir a situação com os prefeitos e secretários de Educação de todo Estado. “Vamos dialogar com todos, inclusive com os do Grande ABC, e estamos confiantes no convencimento”, disse.

Paulo Serra, por sua vez, se pronunciou quanto à fala de Rossieli, afirmando que as cidades da região não vão voltar atrás na decisão das datas, além de lamentar que o Consórcio não foi procurado para diálogo por parte da Secretaria da Educação do Estado. “As datas estão mantidas para proteção da nossa gente e para que não se corra o risco que as aulas comecem e tenham de ser interrompidas, como vimos acontecer na Europa, e na cidade de Nova York <CF51>(nos Estados Unidos)</CF>”, explicou o presidente do Consórcio, reforçando que o modelo adotado no Grande ABC visa “não trazer prejuízo pedagógico”, sobretudo para as crianças.

“Lamentamos que não houve diálogo com a Secretaria de Educação estadual. O Consórcio não foi procurado, mas, mesmo assim, estamos à disposição para dialogar”, anunciou Paulo Serra.

FORA DE HORA

Enquanto os governos estadual e municipal divergem em relação à data para retomada das aulas presenciais, o médico e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), Leonardo Weissmann, destaca que o momento de alta não é ideal para discussão.

“O número de casos não para de crescer. Existe um risco grande de as crianças se infectarem e adoecerem, além de levar o vírus para casa e transmitir às pessoas com quem convivem. Não é o melhor momento para <CF51>(voltar)</CF> aulas presenciais”, avalia o especialista.