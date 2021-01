Tite mantém equipe de Auricchio em S.Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 00:35



Quando assumiu como prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) avisou que manteria o time escalado por José Auricchio Júnior (PSDB), ao entender que, no voto, a população são-caetanense tinha optado pela manutenção do modelo de governo do tucano. Tem cumprido a promessa.

Tite foi alçado à condição de chefe do Executivo em exercício diante do impasse jurídico no registro de candidatura de Auricchio. O tucano foi reeleito no voto no dia 15 de novembro, com 42,8 mil adesões, mas como a Justiça Eleitoral da cidade indeferiu sua campanha, a votação está sub judice. Eleito presidente da Câmara de São Caetano no dia 1º, Tite fica como prefeito interino até desfecho da situação do aliado.

Dos 15 secretários e cinco gestores de autarquias, somente uma troca foi efetivada pelas mãos de Tite. Renata Trevelin assumiu o cargo de secretária de Esportes, no lugar de Marco Astolfi, indicado do ex-vice-prefeito e hoje vereador Beto Vidoski (PSDB).

A equipe do primeiro escalão é recheada de quadros que estão com Auricchio desde a primeira passagem dele pelo Palácio da Cerâmica, como Regina Maura Zetone (Saúde), Geová Maria Faria (Mobilidade Urbana), Marisa Catalão (Assistência Social e Inclusão Social) e Iliomar Darronqui (Serviços Urbanos).

Figuras do tucanato municipal, Jefferson Cirne da Costa e João Manoel da Costa Neto foram mantidos como titulares das pastas de Fazenda e de Cultura, respectivamente. Bem como o ex-vereador Jorge Salgado, que se reaproximou de Auricchio na metade do mandato passado e hoje integra o time como secretário de Segurança – Salgado viu seu filho, Caio Salgado (PL), se eleger vereador no arco de aliança de Auricchio.

Dois setores estão sem titulares fixos. A Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida ficou vaga no fim do ano passado quando Adriana Gomes da Fonseca optou por voltar ao lugar de origem – é servidora concursada da Fundação Anne Sullivan, uma das autarquias municipais. E Ana Paula Tortorello Ribeiro, sobrinha do prefeito Luiz Olinto Tortorello e filha de Pádua Tortorello, responde pelo expediente do departamento. Já a pasta de Governo tem sob comando interino Silvia de Campos (secretária de Planejamento e Gestão), que figura no cargo depois que Marília Marton se desligou do Palácio da Cerâmica.

Entre os comandantes de autarquias, os destaques ficam por conta de Leandro Prearo, reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), e Rodrigo Toscano, superintendente do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).