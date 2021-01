MP indefere denúncias de Oliva em S.Caetano

Raphael Rocha



14/01/2021 | 04:31



O Ministério Público de São Caetano indeferiu representações feitas pelo vereador César Oliva (PSD) contra ações feitas pelo governo do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) durante a pandemia de Covid-19. Oliva, um dos mais ferrenhos opositores do tucano, questionou valores e eficácia do túnel de desinfecção instalado no terminal rodoviário da cidade, bem como pediu apuração sobre conduta de Ubirajara de Campos Filho, diretor administrativo do Complexo Hospitalar municipal, que, na visão do pessedista, o impediu de exercer seu papel parlamentar ao barrar sua entrada em uma unidade médica para apurar uma denúncia envolvendo um tomógrafo. No entendimento do MP, nenhuma das representações mereceu ser acolhida. No caso do túnel de desinfecção, os promotores entenderam que houve correta consulta de preços e escolha pelo menor valor oferecido. No do hospital, o MP consentiu com o impedimento do ingresso do vereador no local por se tratar de unidade de saúde e pelo estado de pandemia de Covid-19 que o País atravessa.

Visita

Secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves (PSD) esteve ontem no Diário e foi recebido pelo diretor superintendente do jornal, Marcos Bassi. Passos da cidade com relação à vacinação nortearam a conversa.

Nomeação

Ex-presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, Edvaldo Guerra foi nomeado como secretário executivo no gabinete do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos). No gabinete de Claudinho, ele dividirá espaço com Ronaldo Venâncio (chefe de gabinete) e Gilvan Mendonça (secretário executivo de política e promoção social).

Embate

Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) deu mais uma mostra de que não deixará de fazer oposição ao seu sucessor, Marcelo Oliveira (PT). Na noite de terça-feira, cobrou do petista a divulgação do boletim epidemiológico da cidade, com número de contaminados, mortos e recuperados da Covid-19. A administração petista informou os dados também na terça-feira. Houve demora de 12 dias para apresentação do boletim, segundo Marcelo, devido a ajustes internos no governo. “Continuarei sendo filho de Mauá e com carinho por essa cidade”, disse Atila.

Expansão

Ainda em Mauá, mais um quadro ligado ao ex-prefeito Oswaldo Dias (PT) foi nomeado pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT). Mariangela Secchi será secretária adjunta de Governo, pasta liderada por Leandro Dias (PT), filho de Oswaldo. Mariangela foi chefe de gabinete na última passagem de Oswaldo como prefeito de Mauá e esteve também na gestão de Donisete Braga (ex-PT, atual PDT).

Indicação

Filha do ex-deputado federal e atual secretário de Administração de Mauá, Wagner Rubinelli (PTB), a advogada Natália Rubinelli passa a trabalhar na Câmara de Santo André, administrada por Pedrinho Botaro (PSDB). Ela será assessora especial da presidência.

Troca

Na Câmara de São Bernardo, chama atenção o fato de uma assessora do vereador Reginaldo Burguês (Podemos) decidir trocar a vaga no gabinete de um político eleito pelo de um suplente que exercerá a função. Essa servidora aceitou convite para atuar com Ary de Oliveira (PSDB), o que levantou dúvidas sobre se algo acontece no time de Burguês.