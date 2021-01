Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 23:59



É normal que ao fim de ano façamos avaliação de tudo que passou. Certamente 2020 não foi período fácil. Mas fechamos ciclo de dez anos que iniciou em 2010, a chamada década do Brasil, que contaria com Copa do Mundo, Olimpíada e as benesses do pré-sal. O País era a sensação do momento e tinha tudo para finalmente decolar. O resultado, como sabemos, tanto na Copa quanto na economia, foi desastroso. Diante de tantos erros, já passou do momento de o Brasil aprender e reagir. Dez anos atrás vivíamos mar de ufanismo. Enquanto muitos diziam que nosso País estava na moda, que esta seria a década do Brasil e tudo se encaminhava para crescermos de forma nunca vista, sempre olhei para este cenário com certo grau de ceticismo. Quando analisamos cenários, sempre precisamos olhar para o histórico a fim de desenhar os rumos que temos adiante. Foi o que fiz.

Nada nos indicava que os elementos basilares de nossa Nação haviam evoluído para aproveitarmos a onda a favor que se formava. Construímos democracia, realizamos privatizações, desenhamos modelo de capitalismo social, mas ainda em nossa base havia elementos da política de compadrio, impunidade, corrupção e incerteza, fatores que impedem a adoção de ferramentas reais de impulsionamento social e econômico. Havia maquiagem, mas faltava substância. Sabemos que o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades. Uma década depois da euforia, vivemos a depressão. Além de o País não pegar embalo na onda favorável, retrocedeu. O empobrecimento médio da população na década foi o mais intenso em 100 anos. Além de não crescer, o Brasil regrediu. Nos anos Dilma despencou 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Diante da pandemia em 2020, as expectativas são de novo tombo de mais de 4%.

Sem arcabouço de reformas estruturais, políticas de longo prazo e embalado pelo populismo da nova matriz econômica, certamente o crescimento não viria, mesmo que impulsionado por gigante onda a favor. O desencadeamento da Lava Jato foi apenas mais um capítulo da história deste castelo de cartas que se desmontou, pois, apesar de alto, era frágil. Modelo de capitalismo de Estado baseado na política do compadrio e nos instrumentos de corrupção que realizavam a manutenção do sistema. Mais uma geração perdida, reformas inacabadas, prejuízos sociais incalculáveis. O retrato do Brasil, dez anos depois, é desolador. Em uma década, aquela que deveria ser nossa, o mundo cresceu 30,5% e, nosso País, apenas 2,2%. Que o fim destes dez anos sirva de recomeço, entendimento, diálogo e unidade, afinal, todos dependemos do sucesso de nosso País.

Márcio Coimbra é coordenador da pós-graduação em relações institucionais e governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, cientista político, mestre em ação política e diretor executivo do Interlegis no Senado Federal.



PALAVRA DO LEITOR

Ford – 1

Olhem a que ponto está chegando a falta de determinação e comando na política do Brasil. A montadora Ford, depois de 101 anos, está deixando o País, conforme noticiário publicado neste Diário (Economia, dia 12). Infelizmente, por falta de expectativa e otimismo em gerar mais empregos e desenvolvimento, outras empresas irão seguir o mesmo caminho. Portanto, está na hora de as autoridades competentes esquecerem as vaidades políticas e particulares e tomar decisões em que olhem para o bem, a ordem e o progresso da Nação! Enquanto ainda há tempo.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Ford – 2

A multinacional Ford, com o encerramento de suas atividades no Brasil, acrescenta mais um ponto negativo para a nossa economia. A empresa começou a montar os veículos nos idos de 1919. Está prevista a perda de 60 mil vagas no mercado de trabalho, com reflexo nos orçamentos públicos de municípios, Estados e federal. É uma situação que exige ampla mobilização dos diversos segmentos sociais. Parcela significativa dos trabalhadores dessa empresa não terá vagas na área profissional.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Mau atendimento

Mais uma vez reclamo do mau atendimento na área da saúde na Praia Grande, na Baixada Santista. Dia 6 encaminhei pedido (protocolo 3899478) por e-mail para o secretário de Saúde Pública, Cleber Suckow Nogueira, solicitando resultados de exames de minha sogra, que tem 91 anos e não apresenta boas condições de locomoção, seguindo orientação da assistente social do PS Quietude, mas, até agora, nada obtive. Depois de várias informações truncadas e desencontradas fornecidas por funcionárias despreparadas, a enfermeira do PS Quietude disse que aquela unidade só colhe sangue e que os exames são terceirizados, acrescentando que, portanto, não podem ser fornecidos a parentes do paciente. Aproveito a oportunidade para pedir à nova prefeita de Praia Grande, Raquel Chini, que coloque entre suas prioridades a área de saúde do município, que sempre me pareceu extremamente precária.

Adelto Gonçalves

Amparo (SP)

Vacinas

Ao observarmos com atenção as postagens sobre vacinas nas redes sociais, chegamos à conclusão de que vivemos em época onde predomina a opinião rasa, o conhecimento superficial, a informação inútil e a ignorância.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Boa vontade

Quero de verdade parabenizar o novo governo da minha Mauá, independentemente de partido, no que se refere ao combate ao vírus, que nos assola nesta pandemia. Tenta ao máximo bloquear lugares onde há muitas aglomerações. Na cidade temos a Avenida Portugal, onde os jovens se aglomeram sem medo das consequências. Deus nos proteja.

Rosângela Caris

Mauá

Sabotou?

Mais um merecido e desonroso título recebe Jair Bolsonaro, o de ‘sabotador do combate à Covid-19’. Essa justa humilhação vem da organização Human Rights Watch, que em relatório de 700 páginas diz que Bolsonaro tentou sabotar o enfrentamento desta pandemia. Não dá para discordar desta triste constatação dessa organização. Para nós, brasileiros, chega ser constrangedor ver no Planalto presidente insano, que não governa nem tem sensibilidade para salvar vidas.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)