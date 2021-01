Obituário - 14 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Maria Emília Romero, 97. Natural de Américo Brasiliense (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Alda Valladas Bernardo, 90. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Olga Rossi Pinto, 90. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Izaura do Prado Delbuque, 88. Natural de Tabatinga (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Ana Maria dos Santos, 88. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Miguel da Silva, 79. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nereire Andrade Quaio, 73. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.

Valdomiro Cavinati, 73. Natural de Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Lorinete Silva Pereira, 73. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Santos, 72. Natural de Junco do Seridó (Paraíba). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria dos Santos Martins, 69. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Joel Soares de Oliveira, 67. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enio Paulo Cândido, 66. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Luzia Sel, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Vicente Severiano Fernandes, 62. Natural de Arapongas (Paraná). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Encanador. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Carmen da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marta Aparecida do Amaral Silva, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz de Oliveira Corsi, 57. Natural de São Caetano. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Ezequiel Florêncio Aires, 57. Natural de Avaré (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Fiscal. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo José Pacheco da Silva, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Empresário. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Silvino Bezerra, 93. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Dorvalina Inocência Araujo, 92. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Enedina Maria dos Santos, 90. Natural de Sant Amaro (Bahia). Residia no Jardim Borborema, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Planalto.

Francisco Caceres, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Planalto.

Maria Isabel Ramos da Silva, 81. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Marlene Orefice Barros, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Planalto.

Shigeo Nishioka, 80. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia na Vila Antonieta, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Justino de Souza Leal, 77. Natural de Caibaté (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Doralice Corrêa Simão, 73. Natural de Cubatão. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério do Baeta.

José Silva Ramos, 71. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Francisca Alves de Oliveira, 70. Natural de Jucás (Ceará). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Jarbas Sutter Filho, 68. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Francisco Hierrezuelo Galvez, 68. Natural da Espanha. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

José Dionísio dos Santos, 66. Natural de Conde (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Vilma de Souza, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adair da Silva Sanches, 81. Natural de Jales (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diogo Baptista, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 12. Memorial Planalto.

DIADEMA

Lincoln Alves de Souza, 91. Natural de Águas Formosas (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Jarim da Colina.

Tereza Pereira de Almeida, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Onorina Maria dos Santos, 83. Natural de Anadia (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Isabel Ferreira dos Santos, 78. Natural de Bom Jesus do Galho (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Maria José dos Santos, 67. Natural de Salgado (Sergipe). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Raimundo Domingos Rodrigues, 67. Natural de Lagarto (Sergipe). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Elza de Jesus, 60. Natural de Cafarnaum (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Antonio Ferreira da Silva, 53. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Ana Carolina Silva Alves, 32. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Sebastiana Ferreira de Souza Silva, 85. Natural de Novo Oriente (Ceará). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Josefa da Hora Cícero, 67. Natural de Tobias Barreto (Sergipe). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Parque do Grande ABC.

Antonio Elis Filho, 64. Natural de Dourados (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Ferreira da Silva, 62. Natural de Crateús (Ceará). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Lindenberg de Oliveira, 58. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Everson Pedroso Laureano, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Thiago de Jesus Silva, 33. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.





RIBEIRÃO PIRES

Brazilino Miranda, 78. Natural de Sendes (Paraná). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Domingos Joaquim dos Santos, 76. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Antonia da Silva Pisará, 73. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Cor Jesus dos Reis, 70. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Vilma Fernandes Souza, 64. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.