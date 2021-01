Marcelo Oliveira revoga doação de imóvel público feita por Atila Jacomussi

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 18:49



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), revogou liminarmente doação de área pública, de 31,2 mil metros quadrados, à empresa privada como forma de abater dívida do Paço que ainda pode ser questionada na Justiça. A autorização da transferência foi assinada pelo hoje ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB) dias antes de deixar a cadeira e causou polêmica justamente porque o débito ainda está sub judice.

Na prática, o ato de Marcelo cancela os efeitos da portaria assinada por Atila que chancelou doação de imóvel à empresa Davi Caminhões, que no passado foi acusada de pagar propina ao socialista. A transação serviria, segundo o decreto do ex-prefeito, para quitar parte de débito com a firma, no valor de R$ 18,7 milhões, que entrou na Justiça para cobrar o passivo. O montante, admitido pelo próprio Paço, se refere a serviços supostamente prestados e não pagos – o contrato com a firma envolve fornecimento de caminhões para realização da limpeza pública. A gestão anterior estimou o valor venal do imóvel em R$ 16,1 milhões e o despacho de Atila deixava aberta a possibilidade de a empresa cobrar judicialmente a diferença dos valores.

No novo decreto, assinado ontem, Marcelo cita a “existência de graves vícios que maculam a legalidade do ato” assinado por Atila. “Com efeito, o referido termo de dação autorizou a empresa a proceder com todas as medidas administrativas para averbação junto ao cartório de registro de imóveis, atitude essa que pode causar verdadeiro embaraço à municipalidade”, diz trecho da decisão do governo petista.