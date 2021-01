Terceiro filme da franquia Para Todos os Garotos ganha primeiro trailer

13/01/2021 | 18:10



Inspirada na série de livros da escritora Jenny Han, a franquia Para Todos os Garotos estreiou em 2018 na Netflix, com o primeiro filme, Para Todos os Garotos que Já Amei, estrelado por Lana Condor e Noah Centineo. A continuação, Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você, chegou no serviço em 2020 e agora chegou a hora de conferir a terceira parte da história de Lara Jean e Peter Kavinsky!

No trailer divulgado pela Netflix nessa quarta-feira, dia 13, Lara Jean curte uma viagem para a Coreia do Sul com suas irmãs e ao voltar, se prepara para sua formatura do colégio, enquanto planeja ir para a mesma universidade que o namorado Peter. Porém, surpresas e reviravoltas acabam interferindo na vida do jovem casal. Será que eles vão continuar juntos?

Para todos os garotos: agora e sempre estreia na plataforma no dia 12 de fevereiro. A sinopse oficial também foi divulgada:

O que começou com uma velha carta de amor acabou se transformando em um novo romance. O que o futuro reserva para Lara Jean e Peter?