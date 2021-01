No Guarani, Sávio revela sintomas e Pablo diz ainda não estar 100% após covid-19

13/01/2021 | 17:48



O Guarani vem passando por um surto de covid-19. A doença alcançou o clube bem na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro e foi um dos motivos que atrapalhou a equipe da briga pelo acesso. O atacante Bruno Sávio revelou ter sentindo fortes sintomas, mas não precisou ser internado.

"Acabei tendo bastante sintomas, fiquei bem mal alguns dias, mas graças a Deus pude me recuperar rápido e estar tendo condições de jogo para poder estar ajudando a minha equipe. Fico muito feliz por ter voltado a jogar, por ter contribuído dentro de campo, mas infelizmente triste com a derrota", falou o jogador que esteve em campo no revés por 2 a 0 diante do CRB, na última segunda-feira.

O também atacante Pablo também esteve em quarentena recentemente e explicou o sentimento vivido neste período sem poder se relacionar com companheiros ou sequer treinar no CT. Segundo o jogador, o período foi bem desagradável.

"Período de isolamento não só para mim, mas para todos, é horroroso. Eu queria estar treinando, jogando? Sou um cara que fisicamente estou sempre preparado, mas é uma doença que é uma caixinha de surpresas, se eu falar que estou 100%, estarei mentindo, só que estou disposto se ele (Felipe Conceição) optar por mim, para ajudar a equipe da melhor forma possível", falou.

Ambos os jogadores também falaram sobre a sequência decisiva para o Guarani na Série B. Com 48 pontos, a quatro do G4, o time campineiro precisará vencer todos os jogos para tentar terminar entre os quatro colocados.

"São jogos decisivos, temos que encarar realmente como final e psicologicamente precisamos estar tranquilos. Sabemos que temos chance, acreditamos que podemos concretizar nosso objetivo, mas com os pés no chão, sabendo das dificuldades, só que sem deixar a toalha cair", falou Pablo.

Bruno Sávio completou. "A gente sabe que são quatro jogos muito difíceis. A reta final da Série B sempre é mais difícil. Todas as equipes têm os objetivos, e os jogos se complicam bastante. Então a gente sabe que vai ser jogo difícil, a gente vai entrar sempre respeitando os adversários, mas sempre buscando o nosso objetivo que é estar ganhando, estar colando na parte de cima da tabela e brigando até o final."