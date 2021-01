Polícia prende quadrilha de estelionatários na região

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021



O Deic (Delegacia de Investigações Criminais) de São Bernardo, com o apoio do GRT Demacro, deflagrou nesta quarta-feira (13) a operação Sarkasmus contra quadrilha de estelionatários. São, ao todo, 55 mandados de busca e apreensão em São Bernardo, Santo André, São Paulo, Guarulhos, Suzano, Guarujá e Praia Grande. Mais de 100 policiais participaram desta fase. Foram apreendidos diversos itens como carros de luxo, joias e computadores, provavelmente comprados com o dinheiro dos crimes.

A investigação começou com a prisão de um homem em julho, identificado por Bruno Rodrigues. A busca em seu celular levou a polícia a mais de 50 pessoas envolvidas em grupos de WhatsApp para a prática de diversos crimes contra instituições financeiras. Nas interceptações realizadas pelos criminosos eles tratavam com deboche incomum as vítimas, daí o nome da operação “Sarkasmus”.

“O grupo aplicava todo tipo de golpe, desde fraudes ao auxílio emergencial até abertura de contas com documentos falsos para sacar os limites por meio de cheques, cartões e máquinas de cartões. Eles já vinham praticando os crimes há bastante tempo e mudavam de cidade para cidade. Agora estavam concentrados em São Bernardo”, explica Paul Henry Verduraz, delegado titular da Deic. “Agora vamos reavaliar as provas e dar rumo para as investigações.”

OUTRO CASO

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (12), dois homens que aplicavam fraudes bancárias com o uso de documentos falsos para obter empréstimos, vitimando diversos correntistas. Os trabalhos foram realizados pelo Deic de São Bernardo. Os agentes flagraram um dos criminosos tentando abrir conta em agência bancária do município, na Avenida Marechal Deodoro.

O homem foi detido com documentos falsos e, questionado, confessou o crime. Ele também indicou um comparsa, responsável por dar todo o suporte para confeccionar os documentos. A prisão do segundo envolvido aconteceu no bairro da Aclimação, no centro de São Paulo. O suspeito foi detido em sua residência, onde foi encontrado farto material relacionado a prática delitiva, como inúmeros cartões, máquinas de cartões de crédito, cheques, formulários e documentos falsos.