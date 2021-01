13/01/2021 | 17:09



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira, 13, que, com possíveis novas manifestações sendo cogitadas, "não haja violência, nem violação da lei e vandalismo de qualquer tipo". Em comunicado, Trump clamou "a todos americanos que ajudem a diminuir tensões e que acalmem ânimos". Segundo o presidente americano, os atos de violência não são o que ele nem os EUA apoiam.

Nesta quarta, o Airbnb anunciou o cancelamento de todas as reservas em Washington durante a semana da posse do presidente eleito Joe Biden diante da possibilidade de uma nova onda de violência, depois da invasão do Capitólio na semana passada.