Suspeito de agredir Henri Castelli afirma em depoimento ter revidado ataque do ator

13/01/2021 | 17:10



Henri Castelli está passando por momentos difíceis após sofrer uma agressão em Alagoas, em dezembro de 2020. O ator falou pela primeira vez sobre o assunto em seus Stories na última segunda-feira, dia 11, e afirmou, desde então, que não começou nenhuma briga ou sequer teve a chance de revidar.

Procurado pelo G1, no entanto, o delegado Fabrício Nascimento, responsável pela investigação do caso, contou um pouco sobre o depoimento do suspeito da agressão.

- A confusão teria começado entre Henri e o dono da casa de show, mas a pessoa que o agrediu é um amigo do dono da casa de show que estava do lado no momento. Segundo ele [suspeito], na confusão, o ator teria tentado agredir o empresário e acabou por atingi-lo. Então, o agressor teria revidado.

De acordo com o delegado, esta versão da história contradiz totalmente o relato de Castelli.

- Henri disse que não teria motivo, não sabe o porquê. O outro lado disse que o ator falou mal da casa de show para o proprietário, o que gerou uma discussão inicial entre eles. O ator teria ido para essa casa de show e depois para a marina [na Barra de São Miguel]. Lá, encontrou o dono da casa de show, que teria lhe dado cortesia, e que quando o dono da casa de show perguntou se ele teria gostado, ele teria dito que não e teria falado muito mal do show.

Fabrício ainda falou sobre o boletim de ocorrência do ator que vazou nas redes sociais. O delegado afirmou que não pode divulgar nomes, mas que nem todos que são citados no documento estão necessariamente envolvidos no caso.

- Alguns aparentemente apenas estavam no local. Não dá para acusá-los ainda. Outras testemunhas já foram ouvidas.