Paola Carosella não é mais jurada do MasterChef

Da Redação



13/01/2021 | 16:18



A chef Paola Carosella caba de anunciar sua saída de um dos programas de maior sucesso da televisão brasileira, o MasterChef, exibido pela Band. Em nota, a emissora disse que ainda não há substituto (a) no programa.

“Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, disse Paola.

Confira o comunicado:

"O Grupo Bandeirantes agradece muito a parceria e toda a dedicação da chef Paola Carosella durante os últimos seis anos no elenco do MasterChef. Ela ajudou (e foi uma das protagonistas), ao lado de um grande time de profissionais, a consagrar o programa como um dos maiores sucessos da TV brasileira.

No dia de hoje, 13 de janeiro, Paola comunicou à direção da Band sua decisão de focar suas atenções em seus negócios particulares, neste momento em fase de grande expansão.



O presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, agradeceu pessoalmente Paola: “Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV brasileira. Entendemos a decisão dela e as portas aqui na Band estarão sempre abertas”.

A substituta (ou o substituto) de Paola Carosella na próxima temporada do MasterChef ainda não foi definida (o) pela Band e Endemol."