13/01/2021 | 16:10



Tom Welling, astro de Smallville, também anunciou que será papai novamente!

O ator revelou a novidade ao ser entrevistado no podcast do amigo Michael Rosenbaum, que viveu Lex Luthor na série, sem dar mais detalhes de quantas semanas sua esposa está grávida ou sobre o sexo do bebê.

Tom e a esposa Jessica Rose já são pais do pequeno Thomson Wylde, de dois anos de idade.