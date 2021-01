Suposto pivô da separação de Marina Ruy Barbosa, Guilherme Mussi não quer dar declarações

13/01/2021 | 15:11



O fim do casamento de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão foi anunciado na última terça-feira, dia 12. O motivo, divulgado pela assessoria da atriz, teria sido a dificuldade de conciliar o relacionamento com o trabalho e a distância. No entanto, segundo a coluna de Léo Dias, o real pivô da separação seria o deputado federal Guilherme Mussi.

Segundo o colunista, fontes próximas à atriz e a Guilherme confirmaram o romance. Procurado por Leo Dias, o deputado, no entanto, preferiu não se declarar.

Lembrando que a assessoria de imprensa da atriz também foi procurada quando os primeiros rumores sobre o affair surgiram e não deu retorno sobre o assunto.

Será que essa história ainda vai dar muito pano para manga?