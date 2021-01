13/01/2021 | 15:10



José Loreto reapareceu na web! Ok, e o que tem isso, você deve estar se perguntando. Para quem não acompanhou, desde a divulgação do suposto vídeo de sexo envolvendo o seu nome, é a primeira vez que o ator publicou uma foto no Instagram. Loreto postou uma foto da filha Bella e escreveu:

E a vida derrama em mim, todos os dias, um balde de esperança!!! Mais empatia, mais amor, sem ódios e sem mentiras... um começo de semana ao som da melhor pianista que meu coração já sentiu!!

Na foto, Bella, de dois anos de idade e fruto do relacionamento de José Loreto com a atriz Débora Nascimento, aparece tocando piano enquanto o pai a observa.