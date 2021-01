Ministros de partido governista renunciam e deflagram crise política na Itália

13/01/2021 | 15:04



O líder do partido Italia Viva, Matteo Renzi, anunciou nesta quarta-feira, 13, a renúncia de todos os ministros da legenda do gabinete do primeiro-ministro Giuseppe Conte. A decisão inviabiliza a coalizão governista liderada pelo partido Movimento 5 Estrelas e deve forçar o premiê a buscar um novo parceiro para formar a maioria no Parlamento ou convocar eleições antecipadas.

Em entrevista coletiva, Renzi acusou Conte de concentrar poder. "Essa crise já estava aberta há meses, nós precisamos respeitar as regras democráticas: estamos aqui para resolver problemas, não em um reality show", criticou.

O impasse atual é resultado das insatisfações de Renzi quanto ao projeto do governo que mobiliza os recursos alocados pela União Europeia no âmbito do Fundo de Recuperação.

O político tem pressionado por mais verbas para os setores de educação, cultura e saúde. "É irresponsável não pegar o dinheiro por razões ideológicas", pontuou.