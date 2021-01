Polícia rodoviária prende criminoso e apreende 11 mil maços de cigarro

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 14:52



Agentes do 1º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) – responsável pela região – prenderam por contrabando, na madrugada desta quarta-feira (13), Manoel Lourenço da Silva, 63 anos, no pedágio da Rodovia Anchieta. O homem foi detido em flagrante com 11 mil maços de cigarro.

Segundo a ocorrência, durante operação de fiscalização no Km 21 Sul – SP 150 (pedágio), a equipe visualizou o veículo, modelo Fiat Idea, e notou que o motorista transitava pela via com o que caracterizam como “atitude suspeita”. Embora na busca pessoal os policiais não encontraram nada com o homem, o interior do veículo comportava caixas de cigarro em alta quantidade, posteriormente contabilizadas em 11 mil maços.

A ocorrência foi apresentada na superintendência da PF (Polícia Federal), na Capital, onde foi ratificada a prisão.