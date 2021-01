Motorista enfrenta trânsito na Imigrantes sentido São Paulo

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 14:31



Na tarde desta quarta-feira (13), a rodovia dos Imigrantes registra congestionamento no sentido Capital, do km 59 ao km 50, por excesso de veículos. Essa fila reflete na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, que apresenta congestionamento do km 272 ao km 277.



O tráfego ainda está congestionado na descida pela pista sul da via Anchieta, do km 38 ao km 40, por excesso de veículos. Na mesma pista, o tráfego está lento na chegada a Santos, do km 62 ao km 65, devido a um alagamento fora do trecho de concessão Ecovias.



Os outros trechos e rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam tráfego normal.



A Interligação Planalto está bloqueada no sentido capital, por neblina e visibilidade prejudicada.



O tempo está encoberto, com neblina no topo de serra, onde a visibilidade é parcial.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).