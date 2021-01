Chorando, Duda Reis afirma ter vivido relação abusiva com Nego do Borel e afirma que irá pedir medida protetiva: Temo pela minha vida

13/01/2021 | 12:10



O bafafá em torno da polêmica separação de Nego do Borel e Duda Reis continua! Depois de Lisa Barcelos confirmar para o colunista Leo Dias a veracidade do áudio expondo envolvimento com o cantor enquanto ele se relacionava com Duda, a modelo e atriz resolveu desabafar no Instagram Stories na noite da última terça-feira, dia 12.

Em uma série de vídeos, Duda apareceu chorando muito para relatar tudo o que viveu enquanto se relacionava com Nego, expondo que a relação era abusiva e que se sentia ameaçada e com medo.

Ela explicou que suspeitava das traições, mas sempre acaba acreditando na versão dada pelo ex e lamentou sobre o quanto se sente com raiva por ter acreditado no que ele dizia.

- Pior sensação do mundo que estou agora. Estou me sentindo tão mal. Sou uma mulher superforte, mas estou recebendo tanta coisa que eu tinha certeza, eu falava: Eu descobri, é isso. Eu vou conversar com o indivíduo e ele falava que eu estava maluca, isso não aconteceu. Estou recebendo tanta coisa que era real. Tanta mulher, tantos prints dessas pessoas que se envolveram com ele. Falando do meu corpo, que eu era anoréxica, falando muita coisa pesada. Está mexendo muito comigo, estou muito magoada. Como que alguém pode fazer isso com uma pessoa, de coração? Isso não entra na minha cabeça! Fui contra as pessoas que eu amo, que me amavam, eu estava cega, eu acreditava nas mentiras da pessoa, eu acreditava. Tinha medo de falar, me sentia ameaçada, eu era refém.

- Agora vem esse tanto de gente mandando mensagens de situações que aconteceram quando eu estava ali, quando eu ficava em casa, que sensação horrível! Pessoas falando de situações que eu chegava a desconfiar, mas eu era sempre tratada como maluca. Eu não levava para frente. Pessoas que participavam dessas safadezas dando risada de mim, que coisa horrível! Isso é muito desumano!

- O fato de eu ter sido mil vezes traída, isso é óbvio, a internet toda sabe. Isso é muito ruim. Eu ter aceitado, acreditado, investido na pessoa, com todo meu coração. Isso é muito frustrante. Ver os danos que essa pessoa causou em mim. Foi uma luta para sair disso, só eu sei as coisas que passava. Não é possível.

Duda afirmou que acredita que Nego do Borel ainda a chamaria de maluca mesmo após toda a exposição na internet:

- Eu tenho certeza que se a pessoa me encontra hoje, vai me falar que eu sou maluca. Pessoas abusivas são assim. Eu estou muito magoada. Eu não mereço isso, eu sou uma pessoa tão do bem e fico com raiva de mim! Mas vai passar, porque eu fui forte, sempre fui dona de mim. Nunca peguei nenhum centavo de homem nenhum! Sempre trabalhei, sempre pude, sempre fui dona de mim! Só estou muito frustrada do que estou recebendo e estou tendo flashbacks. Agora que estou lúcida, relembrando tudo que vivi, que aceitei, todas as vezes que eu tive medo, tive angústia. Eu to com pena de mim, porque eu aceitei essa m***a.

Ameaçada

Duda também afirmou que irá na delegacia para tomar as medidas protetivas contra Nego do Borel, uma vez que se sente ameaçada e teme pela própria vida:

- Vou tomar todas as medidas protetivas necessárias, porque preciso, temo pela minha vida e temo pela minha segurança, sim. Sei como a pessoa é. Não sou louca, não sou mentirosa. Sei o que vivi, eu sei o medo que dá. Mulheres, cuidado! Se esse cara agora se relaciona com uma próxima mulher, vai ser uma vítima dele! É um fato! Estou dando minha vida, minha cara a tapa, como depoimento, para mostrar que existem pessoas ruins, sim! Existem homens abusivos, sim! Existem pessoas baixas, sim! Fui vítima dessa pessoa. Vou, sim, na delegacia, porque temo pela minha vida, segurança e das pessoas ao meu redor. Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer.

Alguns minutos mais tarde, Duda voltou à rede social e tranquilizou os fãs e seguidores sobre como está se sentindo:

- Gente, tudo bem? Estou passando aqui pra tranquilizar vocês, dizer que estou melhor, estou mais calma. Agradecer a sororidade das mulheres, a empatia das pessoas. Está tudo bem. Minha família está comigo. Amanhã vou ter um dia de foto, um comercial para gravar. A vida não para. Hora de correr atrás dos sonhos. Muito obrigada pra quem se manifestou, obrigada por estarem me dando forças. Estou muito cansada, vou dormir, preciso descansar.

Pai de Duda Reis

Após as declarações de Duda Reis, o pai da atriz, Luiz Fernando Barreiros, usou as redes sociais para, mais uma vez, se posicionar sobre o relacionamento da filha.

Quando eu disse que foi nojento a forma como deram a notícia do término, mais uma vez, eu estava certo! Notícia com conteúdo falso, sempre causa danos em alguém! Na minha profissão de médico só defendo os interesses do meu paciente! Conchavo, em minha opinião, não existe! Quem se submete a isso não está cuidando de forma honesta e verdadeira dos interesses do seu cliente! Resultado: plantaram uma mentira e agora terão que consertar, se é que possuem capacidade para isso! Não perdoo conchavos! O certo é o certo!, escreveu ele.

Entenda o caso

Duda Reis resolveu se manifestar após um áudio de Lisa Barcelos revelando detalhes do envolvimento com Nego do Borel virem à tona. Para Leo Dias, a influenciadora confirmou o áudio, mas disse que não errou sozinha:

O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, declarou.

Antes de aparecer aos prantos no Instagram, Duda ainda desabafou através de um texto publicado na rede social:

Você sai destruída de uma relação abusiva, fato. Às vezes só vai enxergar tempos e tempos depois. Como se não bastasse eu ter saído com diversas feridas e traumas por causa do bom samaritano de rede social, recebo agora mais baixaria no meu celular e vou começar a expor mesmo. E vou expor porque sei que é verdade. Porque essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão nas festinhas, comprometido e com várias mulheres. E isso não é nem 1% do que eu tenho, muito menos do que vivi. Desculpa, a cara é de ranço mesmo, porque o ser tinha a cara de pau de chegar em casa e deitar comigo como se nada tivesse acontecido, e com cheiro de bebida. Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone. Não dá pra ficar passando pano pra macho assim, porque a própria namorada será a próxima vítima e ponto final. Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam de presa. Quem passa pano pra abusador é conivente, sim. Sinto muito, espero que não mexam comigo porque vou ter que dar um depoimento imenso do que eu passei em três anos e não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito etc.

E continuou após expor print de conversa em que recebe relato de suposta traição de Nego:

Agora, ou a pessoa vai pras festinhas clandestinas (que sempre achei o auge, mas o ser ama) tocar o terror nas mulheres que se prestam a isso, ou vai tentar usar Deus nisso. É cíclico! Eu cansei, galera, e é isso. Essa é a nova Duda, estou na minha essência e não tenho mais medo de ninguém, não! Todo mundo não fala o que quer? Também falo. Vivi um relacionamento abusivo que me custa altas terapias e tratamentos para me curar, e hoje saí disso, graças a Deus

Posicionamento

A assessoria de imprensa de Duda Reis afirmou que a atriz ainda irá se pronunciar sobre a decisão de tomar medidas judicias em relação ao ex-companheiro. Já o representante de Nego do Borel não respondeu aos questionamentos sobre o assunto