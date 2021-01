Marina Liberato, filha de Gugu, revela desejo em trabalhar na televisão

13/01/2021 | 12:10



Parece que não é só João Augusto Liberato que pretende seguir os passos do pai, Gugu Liberato. Marina, uma das filhas gêmeas do saudoso apresentador, também revelou seu desejo por trabalhar na televisão futuramente.

Através da brincadeira Verdade ou Mentira, que está fazendo sucesso no Instagram Stories, um seguidor perguntou se era verdade ou mentira que ela pensava em entrar para a televisão, como o pai:

Verdade, mas não como apresentadora.

Na imagem escolhida para o post ela pode ter dado uma dica do caminho que quer seguir, já que ela publicou uma imagem de uma dançarina. Em outros Stories, ela também desmentiu os boatos de que preferiu passar o Natal com a família de seu pai do que com sua mãe, Rose Miriam di Matteo:

Mentira. Passamos o Natal e meu aniversário com a família da minha mãe e a do meu pai, disse a jovem, que completou 17 anos de idade no último dia 25 de dezembro, junto com sua irmã gêmea Sofia.