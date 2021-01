Diplomatas endossam nomes de Biden a secretário de Estado e embaixadora na ONU

13/01/2021 | 11:07



Um grupo de mais de 300 ex-embaixadores divulgou uma carta nesta quarta-feira, 13, em que endossa a nomeação de Antony Blinken como secretário de Estado e de Linda Thomas Greenfield como embaixadora americana na Organização das Nações Unidas (ONU) no governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. "Instamos o Senado a confirmar rapidamente esses funcionários altamente qualificados e experientes para que estejam prontos para servir no primeiro dia do governo Biden", diz o documento. No texto, os diplomatas elogiam as capacidades "excepcionais" dos dois candidatos. "Blinken e a Embaixadora Thomas-Greenfield são os líderes de que nosso país precisa para enfrentar os desafios deste século", argumentam.