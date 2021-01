13/01/2021 | 10:52



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em dezembro ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira (13) pelo Departamento do Trabalho. O núcleo do indicador, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,1% na comparação mensal do mês passado, também igual às estimativas. Em relação a dezembro de 2019, o CPI se elevou 1,4%, um pouco acima do consenso do mercado, de alta de 1,3%. Ainda na comparação anual, o núcleo do indicador aumentou 1,6% no mês, em linha com o previsto.