Apesar de não viverem juntos desde os três meses de casamento, Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão não param de chorar com o fim da relação

13/01/2021 | 10:11



O anúncio da separação de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão na última terça-feira, dia 12, pegou muita gente de surpresa. Logo depois de o comunicado oficial ser divulgado, no entanto, começaram a surgir rumores de que a atriz já esteja, até, com um novo affair, o deputado federal - e ex de Rebeca Abravanel - Guilherme Mussi. Agora, no entanto, os bastidores da separação foram revelados pelo jornal Extra, que conta que os dois ficaram arrasados com a decisão, e que chegaram a postar fotos juntos para tentar despistar os rumores de término que já estavam rolando na web.

Segundo o jornal, a separação não teve o efeito de uma bomba para amigos mais próximos e familiares dos dois, já que a distância apontada como um dos fatores do fim do relacionamento não começou há pouco tempo. Após três meses de casado, Xande comunicou à Marina que estava de mudança para Fortaleza para dirigir a empresa de energia eólica da família. Aí já começaram as questões entre os dois.

Quem acompanha as redes sociais de Marina sabe que ela estava reformando a casa no Rio de Janeiro, além de ter gravado novela, filmado em São Paulo, assim como seus compromissos profissionais. Então a agenda dos dois não estava batendo:

- Naquele momento, ela não assimilou que ele estava dizendo que os dois não iriam viver realmente juntos, na mesma casa, como qualquer casal em início de vida, conta uma pessoa próxima dos dois.

Marina, no entanto, teria acreditado que aquilo seria passageiro.

- Imagina, ele foi educado para ser o comandante do império que o pai construiu. Sempre foi exigido dele essa dedicação. E a empresa precisava dele perto, cita outra fonte.

Passado algum tempo nessa situação, a separação de José Loreto e Débora Nascimento, que colocou Marina como pivô do fim do casamento, fez com que o relacionamento ficasse ainda mais fragilizado, conforme contam fontes do jornal Extra:

- A família do Xande nunca viveu nada parecido. Ricos e discretos, eles não gostaram dessa publicidade negativa, conta outra amiga da família Negrão.

Como Marina explicou na época de toda essa polêmica, ela passou a conviver com crises de pânico, mas o que ela não disse é que chegou até a desmaiar em uma gravação de O Sétimo Guardião, preferindo não falar abertamente sobre tudo o que acontecia com ela. Xandinho se fez mais presente neste momento. Passada a crise, no entanto, a rotina do ex-casal voltou a ser a anterior, e eles só se encontravam aos fins de semana ou em viagens.

Com a pandemia, entretanto, a ideia é que os dois aproveitassem para estreitar a relação, mas não foi o que aconteceu, segundo o jornal. No fim de 2020, aliás, para tentar conter as especulações sobre o fim do casamento que já bombavam na web, Marina foi para Fortaleza ficar ao lado de Xande na transmissão de uma live do Xand Avião feita para os funcionários dos Negrão. Marina e Xandinho posaram juntos pela última vez neste evento.

Pouco tempo depois, Xandinho pegou Covid-19, assim como o sogro da atriz. Assim, eles ficaram mais uma vez separados: ela passou as festas de fim de ano com os pais, no Rio de Janeiro, enquanto Xandinho ficou com a família entre São Paulo e a ilha que tem em Paraty, também no Rio. Depois disso, então, tiveram a conversa na qual decidiram se separar:

- Os dois estão arrasados. Não param de chorar. Ele voou para o Ceará, ela está na casa dela no Rio. Eles se gostam muito, têm carinho. Ninguém se casa como os dois e pensa em separar. Mas vai depender mais dele do que dela. Na verdade, eles estão separados há muito tempo. Só não tinha percebido, diz um amigo, que aposta numa volta.

