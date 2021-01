Anitta se pronuncia sobre polêmica entre Nego do Borel e Duda Reis

13/01/2021 | 10:10



Até Anitta resolveu se manifestar sobre o polêmico fim do namoro de Duda Reis e Nego do Borel. Após a atriz expor as traições do funkeiro, afirmando ter vivido um relacionamento abusivo, a cantora resolveu falar sobre o assunto no Twitter.

Na noite da última terça-feira, dia 12, Anitta não citou o nome de Borel, no entanto, os internautas logo entenderam que a mensagem publicada se tratava do bafafá que movimento as redes sociais.

Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite, escreveu.

Duda, por sua vez, saiu em defesa da cantora, afirmando, através de um comentário no Instagram, que Anitta sempre a apoiou em meio ao relacionamento turbulento.

Ela ainda esclareceu o episódio em que Anitta e Nego do Borel posaram em fotos sensuais sem que ela soubesse. Na época, Duda explicou que precisou dizer que tinha conhecimento de que os cliques seriam feitos.

Ela desde sempre esteve comigo. Sempre me perguntou se eu precisava de ajuda e sempre estendeu a mão para mim. Tivemos conversas lindas e que abriram muito meus olhos, só eu e ela. Ela é uma mulher surreal, sempre nos demos muito bem e sobre as fotos, ela que estava fazendo o trabalho dela. Quem pediu para tirar foto com ela para postar no Instagram foi ele. Quando ele postou, ele realmente não me avisou e postou de surpresa, porque estávamos brigados pelas atitudes dele. A Anitta foi a primeira pessoa a me mandar mensagem, perguntando se eu sabia, e eu prcisei falar, sobre pressão, que sabia. Mas não, eu fui pega de surpresa no dia e eu não achei a postura dele respeitosa, e sim, ele postou num momento ruim e foi extremamente desrespeitoso comigo. Já a Larissa, sempre solícita e do meu lado, perguntando se eu sabia e que se eu não soubesse, ela jamais compactuaria com isso. Anitta, você é fora da margem, escreveu.

Término

Duda Reis e Nego do Borel anunciaram o fim da relação em dezembro de 2020, pouco antes do Natal. Na ocasião, os dois publicaram um comunicado sobre o assunto, afirmando que tudo aconteceu de forma amistosa e os dois se respeitavam muito. No entanto, rumores nas redes sociais já indicavam que o término não foi bem assim.

Polêmica

Na última terça-feira, dia 12, uma reviravolta marcou o fim da história do ex-casal, já que áudios da influencer Lisa Barcelos vazaram e expuseram as traições de Nego. Mais tarde, ela confirmou para Léo Dias e veracidade do áudio. Logo depois, Duda começou a expor outras possíveis traições do cantor e apareceu chorando ao dizer que vivia um relacionamento abusivo, em que sentia medo e ameaçada por tudo que viveu com ele.

O outro lado

Procurada, a assessoria de imprensa de Nego do Borel não respondeu aos questionamentos sobre o assunto. O artista também se mantém em silêncio nas redes sociais.