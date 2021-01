Paulo Roberto, ex-Timão, reforça o Santo André

Dérek Bittencourt



O Santo André anunciou ontem seu décimo reforço para a disputa do Campeonato Paulista. Com passagens por grandes clubes do País, entre eles o Corinthians, o volante Paulo Roberto, 33 anos, é mais um jogador que chega para encorpar o elenco ramalhino no Estadual. O último clube do jogador foi o Mirassol, mas ele soma passagens por Fortaleza, Sport, Bahia, Figueirense, Ponte Preta, Audax-SP, Athletico-PR, Guarani, Brasil Farroupilha-RS e Juventus-SP.

Agradecido pelo acerto, o volante diz que não foi ele quem optou pelo Ramalhão. “Na verdade, o Santo André me escolheu, e fico muito feliz com isso. Um grande clube, que me deu uma oportunidade e sou muito grato por isso, vou retribuir em campo toda essa confiança”, destacou.

Campeão paulista e brasileiro pelo Timão em 2017, Paulo Roberto não saiu de forma muito amistosa do Alvinegro, acionando a Justiça para cobrar R$ 1,2 milhão por um mês de salário atrasado, um ano de FGTS não recolhido e outros benefícios não pagos pelo clube. Com a camisa alvinegra, o volante fez 27 partidas, sendo dez como titular, e marcou um gol.

Desta maneira, o técnico Paulo Roberto Santos já conta com 18 jogadores à disposição neste início de trabalho visando o Paulistão. Na segunda-feira, 17 atletas se apresentaram, sendo nove reforços e oito revelados no próprio clube que já tinham contrato.