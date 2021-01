Colegiado mantém gratuidade para idosos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 09:11



A gratuidade do transporte público para idosos de 60 a 64 anos na região será mantida nas sete cidades, conforme anunciou o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), após assembleia na entidade, na manhã de ontem.

“Não vamos mexer na gratuidade do transporte para idosos. Há consenso por parte dos sete prefeitos”, afirmou Paulo Serra, pontuando que o tema não foi prioridade da reunião.

Questionado sobre o custo para manter a gratuidade nas sete cidades e a quantidade de passagens que são disponibilizadas ao público, o tucano frisou apenas que o foco da assembleia foram as medidas relacionadas à pandemia da Covid. “Como a discussão da retomada das aulas presenciais e a vacinação (contra o coronavírus) eram prioritárias, não houve discussão sobre a questão da gratuidade. O que ficou definido é que nenhuma das prefeituras vai tratar desse assunto agora”, finalizou o tucano.

Antes mesmo de os prefeitos se posicionarem, manifestantes tomaram conta da frente do Consórcio em protesto contra o possível corte da gratuidade da passagem para idosos.

Agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) fizeram barreira de proteção na porta de entidade e tentaram, com diálogo, conter os ativistas. O policiamento foi chamado depois que os manifestantes pararam a Avenida Ramiro Coleoni.

Durante o ato, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), conversaram com a população. No entanto, os manifestantes relutaram em finalizar a ação, já que afirmavam que só sairiam da sede do Consórcio quando Paulo Serra assinasse a decisão que mantém a gratuidade no transporte. “Vamos esperar ele (Paulo Serra) falar com a gente”, disseram em coro. Antes de ir embora o prefeito andreense atendeu uma comissão do movimento, assinou o recebimento da pauta de reivindicações e, conforme o grupo, “se comprometeu a convidar o comitê para apresentar a pauta na próxima reunião do GT (Grupo de Trabalho) de transporte do Consórcio.”

Um dos manifestantes, o professor da rede pública estadual e integrante do Comitê Regional Unificado Contra o Aumento das Passagens do ABCDMRR André Sapanos afirmou que a principal demanda do grupo era que os prefeitos mantivessem a gratuidade no transporte público para os idosos, mas que há outros problemas que esperam que sejam vistos. “Queremos que abram as planilhas de custos, para que saibamos quanto de subsídio destinam ao setor, além de que, permitam que mulheres desçam fora do ponto de ônibus em local que tenham mais segurança”, elencou, pontuando ainda que todo ano protocola o mesmo documento no Consórcio.