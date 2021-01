Polícia prende no Rio quatro suspeitos de matar criança no réveillon

13/01/2021 | 09:06



A Polícia Civil do Rio de Janeiro deteve nesta terça-feira, 12, quatro homens suspeitos de disparar tiros na noite de 31 de dezembro na favela do morro do Turano, no Rio Comprido (zona norte do Rio), para comemorar o réveillon. Naquela madrugada, uma bala perdida atingiu e matou a menina Alice Pamplona da Silva de Souza, de 5 anos, que estava em casa, com os pais, comemorando o réveillon.

A suspeita é de que algum deles tenha disparado o tiro que matou Alice. Durante a operação policial desta terça-feira, um quinto suspeito foi morto durante confronto com a Polícia Militar. Com ele foi apreendida uma pistola, diz a PM.

Segundo a polícia, os três adultos e o adolescente detidos integram uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas na favela do Turano e foram presos em decorrência de um trabalho de inteligência.

Foram apreendidos uma pistola, munições, farta quantidade de drogas e dinheiro. Por enquanto, os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Se ficar comprovado que algum deles disparou o tiro que matou Alice, este pode ser acusado de homicídio.