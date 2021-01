6 motivos que atraem brasileiros para a estação de esqui de Park City, nos EUA

Redação

Do Rota de Férias



13/01/2021 | 08:48



Park City, localizada em Utah, nos EUA, reúne uma das estações de esqui mais queridas dos brasileiros. A cidade foi fundada em 1884 com a chegada de mineradores em busca de prata. Com o passar dos anos, porém, ganhou notoriedade por conta de seu grande potencial para a prática de esportes de neve.

Hoje, quem vai a Park City pode não apenas desfrutar da prática de esqui e snowboard, mas também curtir um cenário gastronômico de boa qualidade, variada oferta de hospedagem, diversas opções para compras e um centrinho charmoso que rende vários passeios.

6 motivos para visitar Park City

Confira aqui seis motivos para planejar uma viagem para Park City:

1 – Destino de montanha acessível

A cidade está a 35 minutos do aeroporto internacional de Salt Lake City (capital do estado de Utah), que tem uma malha área extensa com voos de diversos destinos americanos. Dali, o traslado até a região montanhosa é oferecida por diversas empresas de transporte em inúmeros horários e veículos, que vão de vãs até ônibus e limusines. Uma vez na cidade, um sistema de ônibus gratuito conecta diversos pontos de Park City, incluindo um trolley que opera ao longo da histórica Main Street.

2- Cenário gastronômico

São mais de 150 restaurantes e bares, incluindo a única destilaria “ski-in” do mundo, a High West. A cidade conta com endereços de gastronomia internacional, como tailandesa, indiana, mexicana, francesa, japonesa e até mesmo brasileira. O Spur Bar and Grill e o Bridge Café and Grill são operados por brasileiros que se apaixonaram por Park City e a tornaram seu lar permanente. O Bridge Café ainda faz questão de dar um toque da gastronomia brasileira em seu cardápio, oferecendo itens como coxinha e caipirinha, além de outros pratos típicos.

3- Destino de compras

Park City é um ótimo lugar para outro passatempo adorado pelos brasileiros: as compras. A cidade conta com butiques com itens exclusivos que vão de roupas, acessórios e livros a coleções de arte e antiguidades. Só na Main Street, a rua principal, há mais de 70 lojas, galerias de arte, restaurantes e bares. Destaque para o Outlets Park City, localizado em Kimball Junction, onde os compradores encontram as lojas de marcas famosas.

4- Cidade histórica

A cidade mineira foi incorporada em 1984 e oferece diversos tours pelas montanhas e suas minas. Park City tem um museu dedicado à sua história e à herança olímpica – ela foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City, em 2002. Além disso, é possível fazer o Mines & Wines Tour, passeio histórico por algumas das minas da cidade que inclui degustações de vinhos durante o trajeto.

5 – Atividades o ano todo

Com localização privilegiada nas montanhas Wasatch – a 2 mil metros acima do nível do mar, Park City é um destino de neve procurado por esquiadores iniciantes e experientes. As estações de esqui de padrão mundial Deer Valley Resort e Park City Mountain estão localizadas a poucos minutos de distância.

O Park City Mountain, maior resort dos Estados Unidos conectado por teleféricos, fica aberto durante as quatro estações do ano e tem mais de 330 pistas de esqui espalhadas por 3 mil hectares, além de nove hotéis e mais de 10 restaurantes. No verão, oferece passeios de teleféricos com vistas belíssimas, montanha-russa na montanha, golfe para adultos e crianças, trilhas para ciclismo, concertos ao ar livre e outras atividades para toda a família.

Já Deer Valley Resort é voltada para o público que busca luxo. No verão, a paisagem fica perfeita para passeios de teleféricos, shows ao ar livre, caminhadas e mountain biking em meio a diversas trilhas, entre outras atividades.

6- Variedade de hospedagem

Depois de um dia repleto de atividades ao ar livre, quem vai a cidade pode desfrutar das mais de 100 opções de hospedagem espalhadas pela região. Elas vão desde aluguel de casas particulares equipadas para as famílias e apartamentos em condomínios até pousadas e hotéis de luxo com serviço completo.