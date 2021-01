Grazi Massafera e Caio Castro desmentem término do namoro: Tem fofoca que está mais interessante

13/01/2021 | 08:10



Ufa, foi só um susto! Após um dia para lá de turbulento, com o anúncio da separação de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão, além do polêmico término de Duda Reis e Nego do Borel, os usuários das redes sociais logo ficaram preocupados com a possibilidade de Grazi Massafera e Caio Castro não estarem mais juntos. No entanto, o casal veio a público esclarecer que tudo não passou de uma fake news.

Na noite da última terça-feira, dia 12, rumores davam conta que a atriz havia arquivado as fotos com Caio Castro de seu Instagram. Enquanto ela estaria em casa, no Rio de Janeiro, o bonitão curte a ilha de Fernando de Noronha e, na internet, muita gente já especulava até que uma ex-affair do galã até já estaria por lá.

Para acabar de uma vez por todas com o boato, Grazi usou o Instagram Stories para mostrar que não havia arquivado todas as fotos com Caio Castro e exibiu uma de suas publicações na ferramenta, escrevendo:

Fake News na madrugada! Gente, vamos dormir! Terminei agora The Crown, que série maravilhosa, escreveu, marcando Caio Castro na publicação.

O ator repostou a mensagem da amada e ainda comentou que não vê a hora de ter a companhia dela na viagem. Ele ainda brincou que há outros assuntos mais interessantes rolando na internet:

Contando os dias para você chegar aqui no paraíso. Obs: Tem fofoca de gente aí que está mais interessante ein!, disparou.

Em perfis de fofocas, Grazi ainda disparou:

Vocês estão passando dos limites com fake news, minha gente! Vocês estão é muito loucos. Quanta criatividade!