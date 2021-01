O ano do Palmeiras: até 77 jogos, 5 duelos em 13 dias e chance de final em março

13/01/2021 | 08:00



A classificação à final da Copa Libertadores apertou ainda mais o calendário do Palmeiras. Com a decisão marcada para 30 de janeiro, no Maracanã, o time ainda vai entrar em campo mais cinco vezes até lá. Serão duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro, sendo realizados em um período de 13 dias.

Numa temporada que ficou quatro meses paralisada em função da pandemia do coronavírus e extrapolou o calendário gregoriano, o desempenho praticamente perfeito do Palmeiras vai esticá-la e ampliar a maratona enfrentada pelo clube. E só após a disputa da final da Libertadores será possível saber quando ela vai acabar.

A já histórica temporada 2020 do Palmeiras terminará com 75 ou 77 jogos. O time disputou 16 jogos para vencer o Campeonato Paulista pela primeira vez desde 2008. Ainda fará 11 dos 38 compromissos do Brasileirão, torneio em que está na sexta posição, com 47 pontos, a 9 do líder São Paulo, mas com dois jogos a menos.

Na Copa do Brasil, já atuou 6 vezes. E enfrentará duas vezes o Grêmio, em decisões que precisaram ser remarcadas para 11 e 17 de fevereiro após a sua classificação à final da Libertadores. Já no torneio continental, o duelo do dia 30, diante de Santos ou Boca Juniors, vai ser o seu 13.º na competição.

Se o Palmeiras se classificar ao Mundial de Clubes, a temporada 2020 do clube só terminará com a 2021 já iniciada. Isso acontecerá porque a data da decisão da Copa do Brasil vai ser alterada pela CBF para os dias 28 de fevereiro e 7 de março, porque o time atuaria no Mundial em 7 e 11 de fevereiro, no Catar. Nessas eventuais datas para as finais com o Grêmio, o Paulistão 2021 já terá começado - nessas datas-base, o Palmeiras enfrentaria São Caetano e Corinthians, respectivamente.

A classificação do Palmeiras à final da Libertadores já afeta, inclusive, o calendário de outros clubes no Brasileirão. A CBF definiu que a rodada 34 sairá da data-base 7 de fevereiro para a data-base 3 de fevereiro. A rodada 35 sairá da data-base 13 de fevereiro para a data-base 7 de fevereiro e a rodada 36 da data-base 17 de fevereiro para a data-base 13 de fevereiro.

Confira como está o calendário do Palmeiras após a classificação à final da Libertadores:

15/01 - Palmeiras x Grêmio (Brasileirão)

18/01 - Palmeiras x Corinthians (Brasileirão)

21/01 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

24/01 - Ceará x Palmeiras (Brasileirão)

27/01 - Palmeiras x Vasco (Brasileirão)

30/01 - Final da Libertadores

02/02 - Palmeiras x Botafogo (Brasileirão)

03/02 (Data-base) - São Paulo x Palmeiras (Brasileirão)

07/02 (Data-base) - Coritiba x Palmeiras (Brasileirão)

11/02 - Jogo de ida da final da Copa do Brasil

13/02 (Data-base) - Palmeiras x Fortaleza (Brasileirão)

17/02 - Jogo de volta da final da Copa do Brasil

21/02 - (Data-base) - Palmeiras x Atlético-GO (Brasileirão)

24/02 - (Data-base) - Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão)

A CBF adiantou que novos ajustes serão feitos se o Palmeiras se classificar ao Mundial de Clubes. São eles:

- A Copa do Brasil será alterada de 11 e 17 de fevereiro para 28 de fevereiro e 7 de março;

- A sequência de jogos do clube no Campeonato Brasileiro será ajustada;

- O clube atuará uma única vez em intervalo inferior a 66 horas, após o retorno do Mundial de Clubes;

Rodada final da Série A será realizada de forma simultânea em 25 de fevereiro, quinta-feira.