Tássio Lopes é anunciado como novo comandante do Mauá FC

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 00:09



O Mauá FC surpreendeu ao anunciar seu novo treinador para a temporada 2021. Depois de dois anos à frente do conterrâneo Grêmio Mauaense, o técnico Tássio Lopes foi contratado para comandar o Índio em busca da tão sonhada promoção no Campeonato Paulista da Segunda Divisão – possivelmente a partir de abril.

“Nosso primeiro objetivo é montar time competitivo. Tudo interligado com a categoria de base. E dar sequência nesse trabalho que vem sendo feito há três anos”, exaltou Tássio. “Queremos o acesso e, consequentemente, o título”, emendou.

O treinador ainda falou sobre o fato de assumir o comando de outro time na mesma cidade. “Não existe conflito, existe profissionalismo. Foram duas temporadas e meia no Grêmio Mauaense, fizemos o máximo possível que estava ao nosso alcance e surgiu essa oportunidade no Mauá FC, com estrutura e projeto audacioso de ascensão. Lógico, quando tiver Mauá FC x Grêmio Mauaense, clássico é clássico, mas vai ficar para dentro de campo”, explicou o ex-jogador, revelado pelo Santo André, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil.

Segundo o presidente Vagner Tegi, o desempenho de Tássio à frente da Locomotiva teve peso na decisão do Índio – em duas temporadas, ficou invicto, com duas vitórias e dois empates. “A gente já, indireta e diretamente, acompanhava o trabalho dele. Tivemos jogos contra ele pelo outro time da cidade, sempre com bons resultados. Sentimos na pele os times que formava mesmo com a estrutura que tinha”, justificou o mandatário. “Entendemos que ele tem filosofia igual à nossa, de oportunizar e olhar para a base, fazer plano de trabalho a médio-longo prazo, e oferecemos a ele estrutura para ter tranquilidade em trabalhar”, completou o dirigente.

Tássio Lopes parte para seu sétimo ano como treinador. Antes do Grêmio Mauaense, teve três temporadas na base do Santo André. “Cada ano é um aprendizado novo. Acredito que vamos fazer trabalho forte, competitivo e de qualidade. Não vamos buscar acesso e título só da boca para fora.”

O treinador chega junto de comissão técnica renovada, casos do auxiliar Rodrigo, o preparador de goleiros Carlos Luna, o preparador físico Léo, o médico Bernardini, o massagista Belini e o roupeiro Paulo.