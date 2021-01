Governo vai antecipar 13º de aposentados e abono até março

Soraia Abreu Pedrozo

13/01/2021 | 00:06



Com o fim do pagamento do auxílio emergencial, e em meio à persistente crise do novo coronavírus, o governo planeja antecipar os pagamentos do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e abonos salariais entre fevereiro e março. Informações são dos colunistas dos jornais Folha de S.Paulo, Monica Bergamo, e GloboNews, Valdo Cruz.

Para a equipe do ministro da Economia, a medida funcionaria como um ‘desmame’ do auxílio emergencial. E que não geraria custo extra ao governo, uma vez que se trata de verba prevista no orçamento de 2021.

A Valdo Cruz, assessor presidencial disse que “como houve recrudescimento da doença, em vez de ficarmos esperando, vamos agir e seguir o mesmo protocolo do ano passado, quando antecipamos o 13º dos aposentados e o abono salarial. Vamos fazer o mesmo agora, já está decidido, provavelmente em fevereiro e março”. E ele prosseguiu dizendo que com a volta do Congresso no mês que vem é que será discutido novo programa social respeitando teto de gastos.