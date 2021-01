Filippi nomeia ex-diretor do Sindema para presidir Ipred

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 00:35



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), definiu o último integrante do primeiro escalão ao nomear Rubens Xavier Martins (PT), ex-diretor do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema), como superintendente do Ipred (Instituto de Previdência de Diadema).



A escolha aproxima o Sindema da cúpula do instituto responsável pela previdência do servidor municipal. Ao longo dos últimos oito anos de gestão do ex-prefeito Lauro Michels (PV), a entidade sindical enfrentou diversas quedas de braço com o comando do Ipred, sobretudo no que diz respeito a ruídos no diálogo com a categoria sobre o debate em torno da saúde financeira do instituto. Nos últimos anos, o Sindema criticou o calote por parte da Prefeitura da contribuição previdenciária patronal.



Filiado ao PT, Xavier foi diretor do Sindema para assuntos voltados aos aposentados. Ele é ligado à ala Articulação de Esquerda, que elegeu José Aparecido da Silva, o Neno (PT), ex-presidente do Sindema, vereador no pleito do ano passado. O novo superintendente do Ipred também foi secretário de Esportes na última gestão petista, de Mário Reali (2009-2012). Nas eleições municipais de 2012 e 2016, Xavier foi candidato a vereador, mas nunca se elegeu.