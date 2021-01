A comunicação também salva vidas

Do Diário do Grande ABC



Atuação dos profissionais da comunicação nesses meses de pandemia foi desafiadora e complexa. Tornar este processo ágil e eficaz em meio às fake news exigiu capacidade técnica, bem como amplitude maior dos pontos de vista de quantidade e qualidade de geração de conteúdos informativos credíveis ao grande público. Em cenário em que lideranças políticas nacionais e estaduais divergiram em visões estratégicas no enfrentamento da pandemia, comunicação local e canais oficiais de credibilidade ganharam destaque. Negacionismo do presidente Jair Bolsonaro perante a maior pandemia dos últimos 100 anos tornou o debate de saúde com governadores do País, especialmente do paulista João Doria, palanque eleitoral antecipado às eleições presidenciais de 2022. A análise técnica, sempre com visão na medicina, na ciência e com foco em salvar vidas, foi a aposta mais assertiva das gestões no Brasil e no mundo. Fato que ficou provado com resultados das eleições municipais, oportunidade em que o leitor reconduziu ao poder prefeitos bem avaliados na gestão da pandemia e substituiu os que tiveram avaliação negativa no enfrentamento do vírus.

O profissional de comunicação, neste contexto, foi fundamental para que a população fosse informada com alta precisão, o que resultou em grandes índices de audiência na grande mídia. No caso do segmento público, responsável pelas informações oficiais, garantia da transparência gerou mais credibilidade. Agentes de comunicação de prefeituras e governos foram e estão sendo decisivos no sucesso – ou não – dos números locais e regionais da pandemia. Quanto mais informação, menos casos e mortes. Vivemos momento de reaceleração da Covid-19, paralelamente em que duas primeiras vacinas chegam ao Brasil: Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e o imunizante da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz. Esforço precisará ser feito para que parte dos brasileiros supere o olhar preconceituoso aos imunizantes. Com ausência de medicamentos para tratamento da Covid-19 e desenvolvimento da vacina durante a pandemia, comunicar, certamente, foi a melhor vacina até então. Os bordões ‘fique em casa’, ‘mantenha distanciamento’, ‘lave as mãos com água e sabão’ e outros foram repetidos infinitamente em entrevistas com autoridades e especialistas, bem como protagonizaram campanhas publicitárias.

Costumo dizer que os comunicólogos foram e são linha de frente no combate à Covid-19. Talvez seja corporativismo de quem é defensor da classe profissional. Mas o fato é que jamais a imprensa foi tão fundamental no mundo contemporâneo, pois comunicar significou salvar vidas e, mais uma vez, será assim com a chegada das vacinas.

Fernando Scarmelloti é jornalista e gestor em comunicação pública.



PALAVRA DO LEITOR

Ford – 1

Quero ver falarem que o fechamento do resto das fábricas da Ford no Brasil é culpa dos prefeitos (Economia, ontem). Já vi essa afirmação em outra cidade...

Keiko Sakata

São Bernardo

Ford – 2

Não existem dúvidas de que a Ford há muito vinha perdendo mercado no Brasil. Porém, depois de 100 anos (desde 1919) produzindo veículos no País, é surpreendente a decisão da montadora de fechar as três fábricas e abandonar o Brasil, transferindo a produção para Argentina. Além da redução na arrecadação de impostos, no mínimo 5.000 trabalhadores vão perder os empregos. A resposta irônica do irresponsável Bolsonaro – ‘faltou a Ford dizer a verdade: querem subsídios’ – não é apropriada para o presidente da República. Se tivesse nestes dois anos e um mês de gestão apoiado a aprovação da reforma tributária, certamente, com custo de produção menor a Ford não teria encerrado atividades no Brasil, já que produzir no País é muito caro. Se estivesse preocupado com o País, e o já alto nível de desemprego, como faz verdadeiro estadista, Bolsonaro teria convocado a direção da empresa para minorar ou reverter essa decisão. Fazer o quê? É o Brasil, infelizmente, na estrada do retrocesso.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Insegurança

E continua a insegurança! Morreu em São Bernardo neste fim de semana rapaz de 32 anos porque não se pode ter um bem (Setecidades, dia 11)! Pagamos impostos e no mínimo deveríamos ter segurança, mas saímos e não sabemos se voltamos. Aí vêm os prefeitos e informam que a responsabilidade é do Estado, sendo que alguns são do mesmo partido – inclusive, um deles comemorou na multidão com o prefeito eleito Bruno Covas em plena pandemia. Outros não vão concordar que não existe segurança. Participar do Conseg, mas não enviar representante, o que ajuda? Estamos preocupados com a situação, temos famílias. As pessoas estão vendendo seus imóveis e saindo da cidade com medo. Nós tínhamos mau visibilidade, com slogan ‘visite Santo André e ganhe uma multa’. Agora, ‘visite e seja assaltado’. Lamentável! Precisamos de muitas ações mesmo, rondas ostensivas, blitz e muito mais. O governo anunciou abertura de 2.000 vagas para policiais, o que acho pouco.

Reginaldo Santos

Santo André

Piores salários

Com relação à reportagem ‘Policiais civis de São Paulo têm piores salários do Brasil’ (Setecidades, dia 10), a Secretaria da Segurança Pública esclarece que a distribuição de novos policiais civis é realizada após conclusão dos respectivos cursos de formação, uma vez que é definida de acordo com o desempenho dos alunos e as necessidades técnicas de cada região. A atual gestão reajustou em 5% o piso salarial dos policiais, equiparou o auxílio-alimentação dos agentes, além de ampliar a bonificação por resultados, que passa a ser bimestral. Além dos 600 investigadores nomeados no dia 30 de dezembro, outros 288 policiais civis serão nomeados em janeiro. Somente nesta gestão foram contratados mais de 9.800 policiais, sendo 1.323 civis. Outros 910 profissionais estão atualmente em formação, 218 deles são policiais civis, e em breve estarão atuando em defesa da população paulista. Já foram investidos R$ 24,9 milhões na aquisição de 376 viaturas e há previsão de compra de mais 330 para este ano; R$ 12 milhões em armas, como em 4.470 pistolas semiautomáticas; e R$ 4,8 milhões em mais de 8.000 coletes balísticos. Além disso, no Grande ABC foram inauguradas a nova Deic em São Bernardo e a nova DDM em São Caetano.

Secretaria da Segurança Pública