Atlético de Madrid vence o Sevilla e dispara na ponta do Campeonato Espanhol

12/01/2021 | 21:03



Líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid confirmou seu status de candidato ao título nacional mais uma vez nesta terça-feira. Os comandados de Diego Simeone desta vez despacharam o Sevilla, em casa, por 2 a 0 e abriram quatro pontos no topo da tabela em relação ao Real Madrid.

A vantagem é ainda mais impressionante pois o Atlético de Madrid tem dois jogos a menos que o segundo colocado. O Real tem 37 pontos em 18 partidas disputadas, enquanto o rival de Madri lidera o torneio nacional com 41 em 16 jogos. O Barcelona é o 3.º colocado com 34.

O revés foi prejudicial ao Sevilla. A equipe de Julen Lopetegui estacionou na 6.ª colocação com 30 pontos, perdendo assim a chance de roubar o 4.º lugar do Villarreal, que soma 32 e está ficando com a última vaga do Espanhol para a próxima Liga dos Campeões.

Com os 41 pontos, o Atlético chega perto de atingir sua maior marca no mesmo período de jogos. Na temporada 2013/2014, em que ganhou o título do Campeonato Espanhol, o time de Madri havia alcançado 43 pontos na mesma rodada em que se encontra hoje. A equipe teve tempo de descansar no fim de semana, já que seu compromisso com o Athletic Bilbao foi adiado devido à forte tempestade de neve que tomou conta de Madri.

Simeone, pelo segundo jogo seguido, optou por começar a partida com o astro português Joao Felix no banco de reservas, dando mais uma vez chance a Ángel Correa, que retribuiu a confiança do treinador balançando as redes.

Atuando em casa, o time de Simeone teve o início de partida ideal. Em boa jogada de Lemar pela direita, o meia acabou achando Trippier aberto no fundo. O lateral cruzou para dentro da área e Angel Correa dominou de costas, girou e chutou rasteiro. A bola passou raspando a trave. O goleiro Bounou se esticou, mas não conseguiu evitar o gol que abriu o placar.

O segundo gol aconteceu no segundo tempo. Após bela jogada no campo de defesa que deixou Llorente livre pela direita e com todo o espaço do campo para correr, o meia dominou e no segundo toque na bola encontrou Saúl Níguez na entrada da área. O camisa 8, que começou o jogo no banco de reservas, dominou com estilo e chutou de esquerda de fora da área, colocando assim números finais no marcador.

O próximo compromisso do Atlético de Madrid será somente no dia 21 deste mês, quando visitará o Eibar. Já o Sevilla, que venceu sete dos últimos nove jogos que disputou, terá pela frente o Leganés, neste sábado, pela segunda fase da Copa do Rei.

No outro jogo do dia pelo Espanhol, o Granada (7.º, com 27 pontos) fez 2 a 0 no Osasuna (19.º, com 15).