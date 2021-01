Obituário - 13 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/01/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Nair Martins Castilho, 96. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Jandyra Agustinelli Vasques, 88. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Cometti Alves, 87. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elide Fernandes Cavallini, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joaquim Fernandes Guedes, 84. Natural de Américo de Campos (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Baider, 84. Natural de São Caetano. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Wilson Barbosa, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hermínio Ferreira dos Santos, 72. Natural de Campo do Brito (Sergipe). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Gomes da Silva, 72. Natural de São Paulo do Potengi (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Memorial Planalto.

Vera Lúcia Bandeira, 62. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Memorial Planalto.

Paulo Tadeu Ferreira, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Claudio Lopes, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Donizeti Adelson de Abreu, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo, Capital. Torneiro-mecânico. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Maurílio Henrique de Sousa, 52. Natural de Pocrane (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Cobrador. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

SÃO BERNARDO

Heitor Medeiros, 96. Natural de Itamogi (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Acerenicio Cecol, 92. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Portugal, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Leocádio Montibeller, 88. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

João Nunes, 88. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 31 de dezembro. Cemitério de Vila Euclides.

Josefina Faria Rocco, 87. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Glorita Maria Viana Campos, 80. Natural de Almenaria (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

José Pereira Castro, 75. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Cícero Antonio Doretto, 68. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Nivaldo Pereira da Silva, 68. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Célia Souza de Jesus, 66. Natrural de Ibicuí (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Vale da Paz.

Maria Aparecida Martinoni, 65. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Layr, em Mogi das Cruzes (São Paulo). Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Durval Camilo Lali, 64. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Gilvadete Cesar Serra, 63. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Vilde Aparecida Machado Bonadio, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Arlete Aparecida Marretto Ribas, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Ignez Bellini, 81. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Maria Adalgisa Marinho Barbosa, 70. Natural de São João da Varjota (Piauí). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

MAUÁ

Maria Alves de Lima, 80. Natural de Barbalha (Ceará). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Aurino Martins Dias, 80. Residia no Jardim Santa Maria, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Silva Silveira, 76. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Norberto Delboni Scilla, 75. Natural de Mauá. Residia no Jardim Haideè, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Ary Gonçalves de Oliveira, 74. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Elias Nicolau do Nascimento, 72. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Jorge José da Silva, 72. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Milton José Pereira, 68. Natural de Ladainha (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Ênio Paulo Cândido, 66. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Elia Filho, 64. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Donizete do Carmo, 62. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Valéria Fernandes de Oliveira Gonçalves, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Ailton Matias de Lima, 54. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Edilma de Almeida Cordeiro, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Marcelo do Amaral, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Vieira da Silva, 50. Natural de Alagoa Grande (Paraíba). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

José Manoel Veloso, 48. Natural de Picos (Piauí). Dia 22 de dezembro. Cemitério Santa Lídia.

Clebio Gomes Rodrigues, 41. Natural de Trindade (Pernambuco). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Vitor Raimundo Tibúrcio, 32. Natural de Mauá. Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Edmilson Nunes, 31. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

João Gustavo vieira Francisco, 27. Dia 29 de dezembro. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Eronita Maria de Miranda, 93. Natural de Leopoldina (Pernambuco). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Clodoaldo Zeferino Galvão, 89. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

João Cardoso de Paula, 81. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Brazilino Miranda, 78. Natural de Sendes (Paraná). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Domingos Joaquim dos Santos, 76. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Antonia da Silva Pisará, 73. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Cor Jesus dos Reis, 70. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Vilma Fernandes Souza, 64. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Armindo José Veloso Santana, 60. Natural de Porto Firme (Minas Gerais). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Maria Regina Evangelista, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Wilson José da Silva, 53. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Diego de Fontoura Alves, 37. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia em Cachoeira (Rio Grande do Sul). Dia 6, em Ribeirão Pires. Crematório Unidas de Piracicaba (São Paulo).