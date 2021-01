Saúde: Brasil registra 1.110 mortes por covid-19 em 24h, total é de 204.690

12/01/2021 | 20:06



O Brasil registrou 1.110 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 12. Com isso, chega a 204.690 o número total de óbitos pela doença no País.

No mesmo intervalo, foram notificados 64.025 novos casos da covid-19, elevando o total de infectados no Brasil para 8.195.637.

O Sudeste é a região que tem maior número de casos do novo coronavírus no País. Até esta terça, foram 2.897.150 ocorrências da doença. O número de mortes também é o maior por região, 93.770.

Em seguida, o Nordeste contabiliza 1.978.131 casos de covid e 49.144 óbitos. O Sul tem 1.498.130 registros do novo coronavírus e 24.211 mortes. O Centro-Oeste registra 917.942 infecções e 18.585 mortes pela covid-19. O Norte do País tem 904.284 casos da doença e 18.980 óbitos. (Equipe AE)